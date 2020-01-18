黑鷹墜落：政戰局副局長殉職　遺缺爆爭位風波

台軍黑鷹直升機於月初失事墜毀，導致參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文等人殉職。台媒周五（17日）報道，于親文原定於本年下半年退伍，台國防部長嚴德發下令在于親文舉行葬禮前，不得提及于親文遺缺一事，以示尊重。但有2名政戰局少將覬覦副局長一職，運用關係積極爭取，已引起軍方高層不滿。

台軍去年底完成調動高階政戰將領職務，黑鷹失事後突然空出一個副局長職缺，讓不少在上一波調動中未盡如意者眼睛一亮。嚴德發為了穩定軍心及出於尊重，下令在于親文落葬前，不准提及于的遺缺。消息指，2名政戰局少將相當積極，各自透過有力人士，向高層表達希望當上副局長。此舉引起不少將領非議，認為此時此刻不宜討論，但他們勢在必得的樣子，令人側目。

于親文是政戰局首位空軍出身的少將，過去曾任空軍司令部政戰副主任、空軍作戰指揮部政戰主任、國防部政戰總隊總隊長等職務。他於去年9月1日，接替屆齡退伍的黃開森中將，代理政戰局局長。由於于親文表現出色，軍方高層一度有意讓他坐正，但局長一職最終由陸軍司令部政戰主任簡士偉中將接任。