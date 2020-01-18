特種作戰演習揭雷達站面紗　負責監測台海中線

兩岸軍事角力持續，台軍於周三（15日）至周四（16日）一連兩日舉行「春節加強戰備」演習，展示海陸空及特種作戰能力。其中，位於高雄山區、負責監視台灣海峽的壽山雷達站模擬發生敵方特工滲透攻擊，破壞通訊設備及挾持人質，台海軍陸戰隊隨即執行反特攻作戰，救出人質，成功完成任務。

演習模擬光華六號導彈快艇在高雄外海，由壽山雷達站指引攻擊敵方船團時，敵方特工突攻佔雷達站，並破壞通訊設備及挾持人質。海軍陸戰隊特勤中隊立即趕往馳援，制服及擊斃敵方人員，再救出人質。其後，由機動雷達車組代替雷達站，指引導彈快艇發特雄風二型反艦導彈，攻擊敵方船團及艦隊。

除了特種作戰演習外，台海軍陸戰隊特勤中隊亦演練綜合格鬥、應用射擊及反恐作戰。在反恐作戰演練中，模擬恐怖分子攻擊大樓，挾持人質及一輛巴士，特勤中隊隨即出動，游繩從天而降，破窗入內擊斃恐怖分子，成功解救人質。

壽山中程雷達站隸屬台海軍海洋監偵指揮部第二中隊的高雄，是台軍監偵台灣西南部海域的重要雷達站之一。站長吳厚生少校表示，該站可監偵台灣西南部海域約50海里，若有解放軍機艦航經台海中線以西，會聯合位於南部、外島的雷達站24小時監控。

台軍指出，1937年抗日戰爭爆發時，日軍為揮軍東南亞，成立高雄三等要塞，在壽山設立高雄要塞司令部，在附近修建21座機場、構建火炮陣地及坑道據點。壽山海拔365米，可以俯瞰、壓制進出左營、高雄兩港口航道及可能登陸的海灘。目前壽山部署127毫米岸防炮、105毫米榴彈炮，並部署刺針、檞樹短程等防空導彈，封鎖海上及降低空中威脅。