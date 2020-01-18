蓬佩奧視華主要競爭對手　警告勿購伊朗石油

中美周三（15日）簽署貿易協議時，美國總統特朗普大讚兩國關係不能再好。美國國務卿蓬佩奧周五（17日）則指，中國仍是美國最主要的競爭對手，中美貿易關係仍有很多工作要做。他又強調，中國在南海的行為、人權狀況、利用經濟手段施加政治影響力等造成的挑戰仍然存在。

蓬佩奧接受電台節目訪問時指，被問到會否視中國是為美國在世界上最大競爭對手，他給予肯定回答：「這與美國國家安全戰略一致，美方認定中國是長期挑戰。」他指，美國達成首階段貿易協議是好事，但貿易關係仍有很多需要改善的地方。他又引述美國商界人士指，北京向他們施加限制，令他們在中國的營商環境變得困難。

有關伊朗問題，蓬佩奧則提到中國向受制裁的伊朗入口石油，違反美國法律，華府將全力制裁相關實體。他又指，有美國科技公司的產品出售到中國被當監控工具，認為這些公司需了解其產品被如何使用，非單純着重財政收益。

美國戰略司令部司令海騰同日說，五角大樓和軍方各部門的研發、添置和部署武器系統長期都很慢。在當前的大國競爭時代，對手行動敏捷，若繼續下去，他們一定會趕上美國。他特別點名中國及北韓，指前者自改革開放不但改善經濟，更推行了制衡美國的軍事戰略。