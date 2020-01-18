武漢肺炎：傳染學專家籲找出新型冠狀病毒中間宿主

湖北武漢爆發由新型冠狀病毒引致的肺炎持續蔓延，日本及泰國周五（17日）再發現兩宗新感染病例。早前香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇表示，根據專家網站上發放首個武漢肺炎基因圖譜，與其他基因排序比較，發現最接近的是浙江舟山蝙蝠類沙士（SARS）冠狀病毒。另一港大傳染病專家則向內地媒體稱，蝙蝠攜帶的前體病毒如何基因變異再傳染給人類，應是這次病毒調查的關鍵。

香港大學公共衞生學院副教授朱華晨表示，目前仍不能直接推論「舟山蝙蝠就是新型冠狀病毒的傳染源」。雖然與浙江舟山蝙蝠類沙士冠狀病毒極相似，但目前最重要是找到人類感染的直接源頭與動物宿主，才能切斷傳染源與傳播鏈。

朱華晨解釋，由於生物體的行為和表型是由基因和基因表達所決定，如掌握病毒的基因組，就可以一定程度上推測出病毒的基本行為、與其他病原體的親緣關係，以及它進化的來龍去脈。如果發現及公布更多的相關病毒基因序列，便可進行分析，推測出該病毒如何通過進化、重組或者其他的方式，獲得感染人類的能力。

雖然蝙蝠會攜帶大量病原體，但直接攻擊人類或接觸人類的機會不多，因此朱華晨認為，這次新型冠狀病毒在蝙蝠與人類之間應存在着其他的中間宿主。正如當年沙士病毒的天然宿主是在蝙蝠當中，但實際上是通過果子狸、獾等小型哺乳動物被帶到野生動物市場，再感染從業人員以及吃野味的人。

至於病毒是否具備人傳人的能力，朱華晨表示要通過流行病學特徵與接觸史、病毒序列特徵與進化關聯性，以及人群的傳播模型進行分析。通常出現家庭聚集性病例、醫院內感染，或社區性暴發，便有可能是人傳人。由於目前確診個案中有一名女性未去過最先爆出疫的華南海鮮批發市場，懷疑是被丈夫感染，所以目前不排除人傳人的可能性。