傳蔡英文欲組府院黨鐵三角　發言人斥報道不實

台灣的蔡英文總統成功連任，人事安排成為焦點。有台媒周六（18日）報道，蔡英文可望重任民進黨主席，蘇貞昌留任行政院院長，游錫堃出任立法院院長。即將卸任的立法院院長蘇嘉全，則擔任總統府秘書長，接替卸職休養的陳菊，形成府院黨鐵三角。但總統府發言人張惇涵斥報道不實，籲各界勿受誤導。

報道指，卓榮泰在前年的九合一選舉大敗後臨危受命，出任民進黨主席，並在大選中立下功勞，有望進入蔡英文內閣。立法院則由民進黨前主席游錫堃執掌，並搭配副院長蔡其昌為民進黨掌旗。

報道又指，在大選中負責組織事宜的蘇嘉全本來打算接任行政院院長，但蘇貞昌在大選中穩定內政，同樣功不可沒，因此蘇嘉全會擔任有「大總管」功能的總統府秘書長。陳菊則退居幕後，有利未來協助民進黨重奪高雄市長寶座，更能「進可攻，退可守」操盤。

張惇涵回應指，未來立法院院長人選，必須尊重「國會」自主及黨團自主，循既有機制與程序產生。他亦呼籲，新聞不是小說，循實查證是根本的專業倫理，對於有傳媒在未查證下憑空捏造不實訊息，感到高度遺憾。