女子開車入故宮捱轟　多間官媒點名批評

北京女網民「露小寶LL」駕車入故宮自拍一事繼續發酵，內地傳媒起底發現，「露小寶LL」經常在社交平台發布豪車、名牌手袋等照片炫富，家住北京市朝陽區豪宅，更是當地「名人」。雖然「露小寶LL」隨後將近10年微博貼文刪除，惟輿論批評不斷，多間官媒評論更點名批評。

內地記者經走訪後發現，該女子住在北京市朝陽區奧林匹克森林公園附近的住所內，每平方米價格超過9萬元（人民幣，下同，約10萬港元）。其朋友早前接受採訪時曾表示，涉事車輛是他借予該女子，用來參加故宮的活動，但有知情人表示，涉事車輛經常停泊在女子住所附近。另有鄰居指出，該女子是當地的「名子」，曾在網上發布手戴價值1000萬元（約1150萬港元）手錶的照片。

另一方面，在事件曝光後，「露小寶LL」至今未有道歉或認錯，反而多番反駁及嘲笑網民，令輿論批評愈演愈烈。她其後辯稱，她當天是在故宮閉院後駕車入內看展覽，其所在的位置是停車場，「取個景不違法吧」；惟有網民反駁，停車場位於南三所，而女子停車位置是太和門。至於該女子自稱是已故第五屆全國政協副主席何長工之孫何剛的妻子，同樣是輿論關注焦點。

該女子周六刪除全部微博貼文，惟未能平息眾怒。多間官媒先後發文，批評該女子目無法紀，強調「規則面前沒有『撒歡兒』的特權」，「文化尊嚴不容特權輾壓」；又質疑故宮博物院至今只是承認違規及道歉，卻未有解釋原因，強調必須「嚴重誰為特權『特權』」。