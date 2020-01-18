深化產業改革　候補中央委員躋身電訊能源國企一把手

農曆新年前一周，中國五大能源國企及三大電訊營運商的一把手，均在周五（17日）集中調整。包括4名中央候補委員在內的多名省部級領導幹部，在新一輪調整中走上新崗位。有專家分析指，在國家能源行業結構調整及轉型加速下，重整不僅是簡單的合併或拆分，更為深化產業改革埋下伏筆。

中石化及中石油分別在官方微博公布人事變動，由張玉卓接替戴厚良出任中石化董事長及黨組書記，免去張玉卓的天津市委常委、委員職務。戴厚良則轉任中石油董事長及黨組書記，接替已屆退休年齡的王宜林。

中央組織部宣布，由毛偉明接替寇偉出任國家電網董事長及黨組書記，免去毛偉明的江西省委常委、委員及副省長職務；寇偉則轉任大唐集團董事、總經理及黨組副書記。華電集團董事、總經理及黨組副書記，由葉向東出任，免去他的華能集團副總經理、黨組成員職務。

此外，中國電信宣布由李正茂出任董事、總經理和黨組副書記，免去他的中國移動副總經理、黨組成員職務，遺缺由中國電信副總經理高同慶出任。中國聯通及中國移動的一把手位置亦作出調整。值得注意的是，毛偉明、寇偉、張玉卓及戴厚良，均是中央候補委員。

有國資領域專家表示，本輪調整的其中一個規律是同行業或相近行業領導層調任，與企業重組或結構調整有關。國家電網及中石化一把手由地方官員接棒，有地方主政經歷的官員往往行動力更強，尤其在深化改革方面，能提出更多有魄力的改革方案。