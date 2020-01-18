郭聲琨︰掃黑除惡今年決勝　整治十大行業領域

中央政法工作會議在周五（17日）及周六（18日）在北京召開，中共中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨出席會議。郭聲琨在會上提到，今年是掃黑除惡專項鬥爭的決勝之年，要求各地要啃下「骨頭案」、拔掉「釘丁案」；他又介紹2019年掃黑除惡專項鬥爭的情況，重提成功突破了孫小果案、操場埋屍案等大要案件。

會議提出，今年要以開展「一十百千萬行動」（即建立一個長效機制、整治十大行業領域、督辦百宗大案、緝拿千名逃犯、審結萬宗案件）為牽引，確保實現掃黑除惡專項鬥爭的目標；其中，對於群眾反映強烈、久攻不克的案件，全國掃黑辦要掛牌督辦；對於主犯在逃的，要加大追逃力度；同時發揮特派督導專員作用，推動各地啃下「骨頭案」、拔掉「釘子案」。

另全國掃黑辦要協調主管部門研究制定專項整治方案，整治社會治安、鄉村治理、金融放貸、工程建設、交通運輸、市場流通、資源環保、信息網絡、文化旅遊、教育衞生等十大重點行業的突出問題，同時要整頓政法隊伍，堅決查處黑惡勢力的「保護傘」。

會上亦提到，要健全涉企冤錯案件依法甄別糾正的常態化機制，健全、落實執法司法平等保護機制，健全知識產權侵權懲罰性賠償制度，並打擊脫貧攻堅領域違法犯罪活動，快審快執拖欠農民工工資案件。

另郭聲琨指出，要防控新型網絡安全風險，提升網絡社會綜合治理能力；其中要抓住群眾反映強烈的網絡賣槍、網絡黃賭毒、網絡傳銷、電訊詐騙、網絡套路貸等新型犯罪，堅決打掉網絡黑灰產業鏈；同時要嚴厲打擊侵犯公民隱私、損壞數據安全、竊取數據秘密等違法犯罪活動。