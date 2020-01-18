開車入故宮惹爭議　內媒提3疑點斥女子走後門

北京女網民「露小寶LL」駕車入故宮自拍一事，各界繼續炮轟。故宮自2013年開始禁止普通車輛進入，連時任法國總統奧朗德同年訪華期間，亦無特權，僅能在午門落車，步行進入故宮。網民質疑該女子為何有特權；故宮事後發聲明道歉，但內地官媒提出3大疑點，故宮至今未有解釋。

疑點1：涉事車輛從哪裏進入故宮？

網傳圖片顯示，停車位置在故宮太和門廣場南部。故宮上周一（6日）閉館，「露小寶LL」難從午門門洞進入，內媒推測，女網民駕車從西華門進入，穿過南城牆和太和門廣場西牆交界的通道，進入照片顯示的位置。此行車路線與女網民的解釋相符。

疑點2：為甚麼故宮閉館後，仍能開車進入？

自2014年1月開始，除暑期外，故宮實行每周一全日閉館，直到2018年則全年實行周一閉館。閉館期間，故宮會將部分展覽開放予專業人士、協辦方代表、媒體等人員參觀。該女網民的朋友曾聲稱，她接受故宮邀請參加活動，向他借車。相關說法未獲官方證實。

疑點3：誰讓女子有特權開車入故宮？

除了涉事女網民捱轟外，故宮的管理是否存漏洞亦引起爭議。內媒發現，另有多名網民在社交平台炫耀可在故宮內開車，「可省體力」。報道斥責，當事人固然有錯，但故宮管理者的監管責任鬆懈，存在「潛規則」等問題，「到底是誰開了『後門』讓她開車進故宮」。