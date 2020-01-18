台軍雷達站演習　專家：用於激勵人心意義不大

對於台海軍陸戰隊執行在高雄壽山雷達站舉行反特攻作戰演習，向媒體公開一事，中華戰略學會研究員張競表示，這個演習在政治上及戰略上的意義並不大，這個軍事新聞對外公開，事實上是「真假摻半」，一方面民進黨政府是用來激勵人心，但在軍事上是在隱藏實力，也是執政當局將國安議題用公關取向來炒作，這也被資深的軍事專家所詬病。

張競指出，壽山雷達站演習公開較罕見，20多年前就曾公開過一次，並非此次軍方所講的第一次，只是新的軍事專家們不知道，這是當局「老菜新炒」。而軍方會選在壽山雷達站來對外公開，一方面是這個地點好找，距離均壽山動物園及西子灣等風景區都近，加上沒有安全顧慮，拍攝取景容易，也讓閱聽民眾容易記得這件事。

另外，此次對外公開的海軍陸戰特勤隊(CMCSSC)，為台軍當前三大特勤隊之一，外界稱其為「黑衣部隊」，是南部地區重要的反恐應變部隊。這次台軍開放陸戰隊最精銳的部隊，讓外界進一步了解其戰力之強大，這也是該部隊繼去年雙十大操演後，該隊再次公開亮相。這次陸戰特勤隊演練項目，包括擊殺敵方特工，以及與海軍導彈快艇的聯合演練，這些操練以往是甚少曝光。

據悉，台軍另外兩支特勤部隊，包括隸屬陸軍的「高空特種勤務中隊」(ASSC)和憲兵的「特種勤務隊」(MPSSC)。