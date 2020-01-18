內媒記者實地走訪故宮　證女子駕車路線安保森嚴

南城牆和太和門廣場之間的通道，路面有明顯行車痕迹。

北京女網民「露小寶LL」駕車駛入故宮一事，引起各界關注。內地傳媒記者周六（18日）前往故宮，走訪女子聲稱西華門進入故宮的路線，卻發現沿途設有多個禁止機動車入內的標誌，且有保安亭、阻車桿等設施，安保森嚴。

「露小寶LL」曾在微博上聲稱，自己駕車從西華門進入故宮，抵達「停車場」後便自拍；記者當天下午抵達太和門廣場，並找到女子拍照位置後，便前往西華門，反向還原女子行車路線。女子拍照位置是太和門廣場西南側，而南城牆和太和門廣場之間有一條通道，寬度和路面狀況車輛可以通行。該通道拐角處設有兩面凸面廣角鏡，不時有垃圾轉運三輪車和標有「運包車」字樣的機動車經過，路面有明顯行車痕迹。

拐彎後，經過家居館，行至書畫館前，便設有警戒線和警示牌，顯示為「非開放區域」。警戒線處再向西可通往西華門，但有安保人員示意記者，該處非開放區域，只有佩戴證件的工作人員可以通行。記者又走訪西華門外，同樣有安保人員阻止遊客由此進入故宮。

報道引述知情人士透露，工作人員、辦事人員和訪客可按規定申請通行進入故宮非開放區域。惟有故宮工作人員指出，故宮很大區域均不能開車，太和門廣場前可以開車穿行，但不能停車。