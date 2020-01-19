武漢肺炎：增17宗病例2危重　累計62宗

湖北武漢市衞健委周日（19日）凌晨0時許通報，指當地新增新型冠狀病毒感染肺炎病例17宗，無死亡病例，另有治癒出院4例。經臨床專家綜合研判，認定17例為確診病例，均在武漢市金銀潭醫院及相關定點醫院集中救治。新確診的17例病例中，重症病例3例。下一步將繼續對全市疑似病例開展檢測工作。

通報指出，前期發布的有關病例在流行病學資料分析後發現，部分患者沒有與華南海鮮批發市場的接觸史。當局在規範預檢分診和發燒門診工作的基礎上，採用優化後的檢測試劑盒，對全市有關門診隔離治療的不明原因肺炎病例採樣監測，共檢測出17例新型冠狀病毒核酸呈陽性。

17名患者中包括男性12例及女性5例，當中60歲以下有9例，其他8例均60歲及以上，年齡最大者79歲、最小得30歲；發病日期在1月13日前；首發症狀為發燒、咳嗽或兩者皆有；重症病例中有2名患者因病情危重暫不適宜轉運外，其他15例均已轉運至金銀潭醫院集中治療。

武漢市目前已累計62宗病例，19人治愈出院，重症8例，死亡2例。另累計763名密切接觸者，681人已解除醫學觀察，目前尚有82人接受醫學觀察，當中沒有發現相關病例。