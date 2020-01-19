女大生遭強姦後墮斃　兇手偽造車禍掩飾罪行判死緩

河南周口市一名19歲女大生羅貝貝早前因迷路，遭男子王修文帶回家中肆意非禮，隨後羅女不堪受辱逃生時墮樓身亡。詎料，王修文夥同弟弟駕駛汽車輾壓羅女屍體，欲將其惡行偽造成車禍。該市中級人民法院上周四（16日）以強姦罪成，一審判處王修文死刑，緩刑2年，並罰款10萬元人民幣（約11.3萬港元）。羅女父親上周六（18日）不滿判決，表示將會上訴。

經法院審理查明，羅女在前年7月16日深夜，被醉酒的王修文停車搭訕，涉世未深的羅女最終被王男帶回家中，羅女在翌日凌晨被對方撫摸胸部、下體，在躲避猥褻期間由16樓墮下死亡。檢方認為，王違背婦女意志及強姦，造成其墜亡的嚴重後果；而王弟因幫助兄長駕車輾壓屍體，屬於幫助毀滅及偽造證據。

羅女父親事後請求法院追加王修文危險駕駛罪和侮辱屍體罪，但法院認為前者罪名因當時交警部門未對兩人進行酒精測試而證據不足；而王修文實施的強姦、輾壓屍體兩個行為在法律和事實上有牽連關係，故以其一重罪，定罪處罰；而王弟則被判有期徒刑三年。