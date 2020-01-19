女兵激似女星迪麗熱巴　網民被迷倒：想當兵

內地近日一名解放軍女兵由於面貌姣好，被網民稱為「軍營版迪麗熱巴」而爆紅。該女兵除了具美麗容顏外，她的手榴彈投擲成績更高達41米，遠超過20米標準。該女兵一系列的照片在網上曝光後，迷倒不少網民，有人更表示：「怎麼辦，我也想當兵了」。

「軍營版迪麗熱巴」本名是布再娜甫‧亞生江，來自新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克伊犁霍城縣，她生長在牧民家庭，因時常在草原上看見策騎的將領，讓她決意從軍。在去年12月，就讀大一的布再娜甫適逢得知學校有女兵名額時便立即報名，並成功獲得家人支持。

解放軍東部戰區的微信公眾號日前發布的照片可見，身穿軍服的布再娜甫五官精緻、面色白皙，面對鏡頭笑容略帶靦覥。據指，她從高中至大學時均擔任排球隊主攻手。除了手榴彈投擲，單杠曲臂懸垂能堅持1分30秒、雙杠支撐前移能移動超過30米，在新兵結業考核中以基礎科目全優的成績通過考核。

布再娜甫除了專注神情與迪麗熱巴相似，卸下軍裝後亦是一位美女，白裏透紅的肌膚加上動人的樣貌，讓網民暴動表示，「是青春最美的樣子」、「我們的女兵真漂亮」、「新疆美女多多多」、「好美的小姊姊」、「比迪麗熱巴好看一百萬倍」。