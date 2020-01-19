深圳醫保4項改革　辦理窗口增至517個

廣東深圳醫療保障工作今年將推出4項改革，包括耗材藥品治理、醫保支付方式、醫療服務價格、促進中醫藥傳承創新發展，並加快實現醫保「戰略購買」及構建以促進健康為主導的創新型醫保制度。其中，全市可辦理醫保業務的窗口由48個增至517個。

內媒周日（19日）報道，深圳醫保用藥保障水平進一步提升，其中新增的6種價格較高的自費藥品納入重疾險目錄，17種國家談判抗癌藥納入醫保記帳，97種國家談判藥納入集團採購等，並將10種發病率高的兒童血液病和兒童惡性腫瘤納入醫療保障範圍。

該市25個試點品種平均降幅52%，最高降幅96%，節省採購費用4.1億元（人民幣，下同，約4.71億港元），並將採購擴大至全市公立醫療機構，鼓勵民營醫療機構參與，節省藥品費用約10億元（約11.5億港元）。

深圳醫保促進中醫藥傳承創新發展，將針灸等中醫治療內容納入社康「打7折」範疇；構建創新型醫保制度，目前已有高血壓、糖尿病「兩病」門診用藥保障機制，相關患者門診用藥醫保待遇與是否簽約家庭醫生掛鈎，設置差異化報銷比例。

該市醫療保障局將大力推進醫療保障至基層、街道，目前19項經修定的醫保業務已進駐全市74個街道、6個區政務大廳。此外，市民可在網上辦理部分醫保業務，市內亦有2594間定點醫藥機構支持醫保電子憑證。