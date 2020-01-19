韓國瑜清晨巡視菜市場　民眾高叫「滾出高雄」

在台灣大選落敗的高雄市長韓國瑜，日前重拾市長工作，並強調力拼市政。韓國瑜周日（19日）清晨5時許接連到多個市場視察，並派發新春福袋，有記者問他喜歡吃甚麼海產時，他幽默地回答姓名諧音「韓國魚」。但韓國瑜視察果菜市場時，有人向他大喊「滾出高雄」。

韓國瑜在社交網Facebook直播視察行程，首站到訪前鎮漁市場，了解海產價格及供應情況。不少魚販及市民搶着與他合照及握手，並大喊加油，部分魚販因工作繁忙，沒有理會韓國瑜。韓國瑜離開前派發利是，現場搶成一團。有記者問韓國瑜喜歡吃甚麼海產時，他幽默地回答「韓國魚」。

其後，韓國瑜前往鳳山果菜市場及高雄果菜市場視察，期間直播畫面傳出有人大喊「滾出高雄」。有台媒報道指，韓國瑜近日出門上班時間比一般縣市首長遲，有國民黨黨員要求他準時上班及認真研究市政問題。

對於會否補助罷免韓國瑜後的重選經費，台行政院院長蘇貞昌上周六（18日）回應稱，選舉罷免是民眾權利，如有需要，中選會自然會考慮。罷免程序分為三階段，首階段是罷免提議，第二階段是罷免聯署，第三階段是投票表決，預計經費逾2億元新台幣（約5200萬港元）。