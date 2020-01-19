中國擴大進口美國商品　發改委：滿足民眾需求

中美日前簽署首階段貿易協議，中方將加大對美國產品和服務的進口，其中包括農產品。國家發改委周日（19日）召開新聞發布會指，美國在能源、農產品、醫療、金融等領域具備優質供給能力，擴大美國進口將有利於滿足中國民眾對優質商品和服務的需求。

發改委新聞發言人孟瑋表示，中美兩國發展階段、經濟結構、資源稟賦均有不同，經貿合作互補性較強。加強中美經貿合作符合中國經濟高質量發展要求，有利於促進國內市場競爭，推動產品和服務提質升級。中國企業將遵循世貿組織規則，根據市場化原則，與美國企業商談進口協議，擴大自美商品和服務進口。

此外，為保障春節期間豬肉供應及價格穩定，發改委與有關部門和地方採取措施，包括加大凍豬肉儲備投放，目前已分6批次合計投放約15萬噸中央凍豬肉儲備，全國大多數省份及主要城市亦結合當地市場形勢，聯動進行投放，增加豬肉市場供應。

孟瑋指出，為保障低收入群體不受價格上漲因素影響，發改委發放價格臨時補貼，目前各地已向困難群眾發放補貼共112.5億元人民幣（約129.37億港元）；並配合有關部門堅決打擊哄抬物價、囤積居奇、價格欺詐等各類價格違法違規行為，加強市場監管。

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