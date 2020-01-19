撼私家車後飛起　特斯拉泵把「腰斬」女童

農曆新年前夕，台灣新北市蘆洲區周日（19日）發生奪命車禍，拆散了一個四口家庭。一輛特斯拉電動車撞上一輛準備駛出路口的汽車後，凌空飛起並掃向安全島上一名等候過路的女童，車尾泵把將她攔腰砍斷，送院搶救後不治。警方已拘捕兩名司機，酒精測試顯示他們沒有喝酒，懷疑有人超速肇禍。

事發於早上10時許，10歲的張姓女童與爸媽及弟弟，在河濱公園運動後回家，一行人在環堤大道的安全島上等候過路。此時，34歲梁姓男子駕駛黑色特斯拉，從環堤大道往蘆洲方向行駛，疑因車速過快，撞上從永樂街口駛出、由42歲許姓男子駕駛的銀色私家車。

在強大的撞擊力下，特斯拉凌空飛起，車尾泵把掃向張姓女童，她走避不及重傷倒地，雙腿與身軀完全分離，現場遺下大灘血漬。救護車接報到場後，把女童送往淡水的馬偕醫院搶救，惜最終於10時27分不治。

閉路電視片段顯示，女童與父母、弟弟4人一起過路，她走在最前頭，當場被特斯拉迎面撞至倒地不起，走在後方的弟弟與媽媽也幾乎波及，父母驚嚇之餘見女兒被撞倒，趕緊上前查看報案。

車禍現場附近的里長表示，由於街口沒有斑馬線，女童與家人站在安全島上等候過路。一輛銀色私家車與特斯拉碰撞，結果殃及女童。另有目擊者稱，特斯拉沒有煞車，高速撞向銀色私家車後發出巨響，整輛特斯拉電動車騰空飛起，掃中女童。警方已取走附近的閉路電視片段調查，相信有人沒有減速禮讓惹禍。