武漢肺炎：台疾管署不排除疫情隨春運擴散

大陸湖北武漢新型冠狀病毒引起的肺炎，陸續出現新增病例。台灣的疾管署署長莊人祥周日（19日）表示，不排除武漢肺炎隨春運擴散，演變成全大陸疫情。他又指，武漢新增的17名病例不是密切追蹤者，亦沒有前往華南海鮮批發市場，懷疑病毒可能以人傳人方式傳播，以及其他市場可能有動物感染源。

對於確診人數暴增，是否代表疫情擴散。莊人祥指，陸方最初僅針對檢驗曾去過華南海鮮批發市場的人士，但後來分析流行病學資料發現，因部分病例並沒有前往華南海鮮批發市場，因此針對發燒個案新增採檢，確診數字可能持續增加。

莊人祥又指，很難確保大陸每家醫院能做到完善的醫療檢疫，不排除肺炎擴散。台方防疫人員上周六（18日）在登機檢疫時發現，一宗疑似武漢肺炎病例，已呼籲他求診。初步檢查顯示，他是感染甲型流感，其他項目仍在檢驗中。

台疾管署表示，武漢新增的新型冠狀病毒確診案例分別是12男5女，年齡介乎30至79歲，是單日新增最多病例的一次。當中9人為60歲以下、8人是60歲及以上，最晚發病日是上周一（13日）。