武漢肺炎︰國家衞健委指尚未找到病毒來源及傳播途徑

湖北武漢市爆發新型冠狀病毒肺炎，引起世界關注。國家衞健委周日（19日）通報，指已派出國家工作組及專家組前往武漢，並向全國各省派出工作組，指導防控工作；同時成立為以主任馬曉偉為組長的小組，研究部署防控策略，強調當前疫情仍可防可控，但病毒的傳染來源及傳播途徑尚未找到，病毒變異仍需嚴密監控。另外，香山科學會議上周五（17日）及上周六（18日）召開學術討論會，探討新型冠狀病毒引發的傳染病「治本」方案。

北京化工大學生命科學與技術學院教授童貽剛指出，出現新發傳染病後，應先了解「病原體是甚麼」、「如何致病」、「從哪裏來」及「如何治療」等4大問題，雖然首個問題目前已有答案，但因華南海鮮市場已休市，市場監控無法調出，調查組難以鎖定攜帶病毒的動物；多位資深病原微生物專家傾向認為病毒是由市場內非法售賣的野生動物傳播，但難有確切結果，「制服」病毒的線索鏈也隨之中斷。

另如何對於防控、預警新發傳染病，童貽剛認為，當務之急是重視野生動物微生物組的調查研究，提出可能出現的新發突發病原體目錄，即「劃重點」；其中冠狀病毒應被列為重點排查對象，因一些致死性的新發冠狀病毒近年一直反復出現。