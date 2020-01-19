中央美院淫師涉性侵學生　受害人︰校方為保聲譽施壓

內媒近日報道，中央美術學院多名女學生日前舉報，指自己被導師姚舜熙猥褻，事件引起關注。美術學院上周一（13日）發通報，指取消姚男的研究生導師資格，同時停止其所有的教學工作。但有女學生表示，近日學校一直向他們施壓，希望她們息事寧人，不要損害學校的聲譽。

事發於去年6月10日，中央美術學院收到有關教師姚舜熙涉嫌猥褻女學生的實名舉報信，但學校一直沒有公開調查，直到受害女學生在微博、微信公眾號中，寫下自己被猥褻的經過，引起社會關注，又經內媒報道後，學校才出面處理事件。

受害女學生表示，姚舜熙曾公開表示「如果想考研究生，就不要找男朋友」，有女生被姚舜熙撫摸胸部，也有女生被撫摸下體。學校近日基於輿論壓力，取消姚男的導師資格，但隨即致電向一名舉報事件的女生家人施壓，女學生直言學校的態度並不是解決問題，而是想解決舉報者。

有女學生接受內媒採訪時表示，鑑於學校目前的態度，大多受害學生對學校已不抱希望。她表示，藝術院校內猥褻女學生的行為並不罕見，但學校為了保證聲譽，卻不斷打壓舉報的女學生。另一女生表示，希望學校正式開除姚舜熙，同時公開接受社會監督。