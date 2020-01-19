發改委︰全國餐飲業今年底禁用一次性塑料吸管

國家發改委及生態環境部周日（19日）印發《關於進一步加強塑料污染治理的意見》，被網民喻為最強的「限塑令」。意見要求在2020年底，全國所有餐飲行業禁止使用不可降解一次性塑料吸管；地級以上城市建成區、景區景點的餐飲堂食服務，禁止使用不可降解一次性塑膠餐具。

意見又要求，2020年底除了不可使用膠飲管外，同時將禁止生產和售賣一次性發泡膠飯盒、餐具、塑膠棒棉籤，同時禁止生產含塑膠微珠的日用品。直轄市、省會、計劃單列市市區的商場、超市、藥店、書店等場所，以及餐飲打包外賣服務和各類展會活動，禁止使用不可降解的塑膠袋；至於街市則限制使用，至2025年底禁止使用。

另外，北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東等省市的郵政速遞，將在2022年禁止使用不可降解的塑膠包裝袋、一次性塑膠編織袋等；直至2025年，內地全境範圍的速遞包裹，全面禁止使用不可降解的膠袋、膠紙、塑膠編織袋。2022年底，縣城建成區、景區景點的餐廳，禁止使用不可降解一次性塑膠餐具，2025年，地級以上城市的餐飲外賣，需減低膠餐具消耗30%。2025年底將在全國範圍內的賓館、酒店、民宿，禁止使用一次性塑膠用品。