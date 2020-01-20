員工業績未達標　被上司強逼着黑絲跳舞羞辱

浙江紹興市一名高姓男子日前向內媒爆料投訴，指其任職公司日前制定一項新規定，業績不達標的銷售員須接受相應懲罰。高男更因此被上司要求脫掉褲子，穿上黑色絲襪跳舞，甚至更要被旁人拍片記錄，惟他拒絕後遭公司開除。涉事公司事後解釋，指高男是因不適任工作才會被開除。

內媒上周五（17日）報道，高男在安瑞安防科技有限公司工作，最近因為在考核中不合格，遭上司要求拍下上述行為作懲罰。據高男提供的影片可見，接受懲罰的員工穿着黑絲襪，在鏡頭前怪異的扭動肢體，而拍攝者則在場指揮對方出做各種動作，片中更傳出女員工圍觀時發出的笑聲。

高男表示，自己無法接受該種懲罰，遂直接拒絕上司要求，結果回家後就收到被開除的消息。公司負責人則表示，對跳舞懲罰的並不知情，但高男被開除的原因是他並不適任該份工作；另表示高男事後後還帶家屬來公司爭議，嚴重影響其他員工，公司未來將通過法律途徑解決相關問題。

雙方事後進行協商，高男詢問律師後表示，自己遭非法開除，公司除了要依照合約支付1年1個月的工資及年終獎金。公司負責人則回應，他會把高男提出的要求向總公司匯報，經討論後會才會給高男一個答覆。