兩小時內3次逾4級地震釀多傷　網民：不敢睡

新疆喀什地區伽師縣周日（19日）發生黎克特制6.4級地震，震源深度16公里。距離震央90公里的克孜勒蘇州阿圖什市，隨後亦錄得多次餘震，當中有3次更達4級以上。當地應急管理部周一（20日）凌晨表示，經初步了解，目前有1人重傷、多人輕傷，正進一步核實災情。

應急管理部表示，喀什市震感明顯，部分房屋、圍牆倒塌。當局在地震後已立即啟動應急響應，調度消防救援總隊派員赴震央踏勘情況，全力開展巡查搜救工作。另派出工作組趕赴震區指導救援救災工作，就更強地震作出應對預案和相關準備。

根據中國地震台網資料顯示，伽師縣6.4級地震發生在晚上9時27分；但隨後在同晚9時35分至11時49分期間，發生8次3級或以上的餘震，當中有三次更高達4.3、4.7及5.2級。地震台網中心首席預報員孫士鋐接受內媒採訪時表示，震央伽師縣位於天山地震帶，是地震活躍帶地區；他認為未來幾日，該地區不排除會再發生5、6級的地震。

餘震持續發生，網民紛紛在社交平台發文抒發不安的情緒，有人表示「不知下一刻會不會再震」、「以為已經停止結果又再震」、「到現時一直都不敢入睡」。