深圳男假冒軍事工程師　圖騙敍利亞恐怖分子軍火款

內地網絡近日瘋傳一張刑事判決書的圖片，指深圳一名袁姓男子在網上假扮軍事工程師，竟成功騙取敍利亞恐怖分子信任，差點就成功騙取對方的軍火款，惟最終被拘捕並獲刑。圖片引起網民熱議，有網民猜測圖片是合成，惟內地傳媒翻查發現，這是在內地發生的真實事件，案號為「（2016）粵0306刑初7217號」。

據判決書顯示，袁男從2015年起，在Facebook訛稱自己是中國某軍事工程師，並聯繫上境外的敍利亞恐怖分子；袁男聲稱，可出售5000支AK47步槍、100萬發子彈、3套反導彈系統和2000枚導彈，並可通過天津港運至土耳其港口交付；及後，他用拾獲的身份證辦理了銀行帳戶，用於收取軍火款。

惟恐怖分子尚未轉帳，袁男2016年9月便被警方拘捕。最終，袁男因犯宣恐怖主義罪，被深圳市寶安區人民法院判處拘役4個月，並罰款1000元人民幣（約1130港元）。

事件引起網民熱議，有網民笑稱，「拘役不可怕，騙到後被恐怖分子報復才可怕呢，警員這是救他」；另有網民嘲諷，「這麼笨的恐怖分子，很快被消滅呢」、「起初還以為是笑話，想不到竟是真的」。