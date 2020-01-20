公路ETC不顯示收費金額　內地律師提告

內地自今年1月1日起，將公路省界收費站改為電子收費系統（ETC）自動收費，惟在更新系統期間，多次出現收費金額不均問題，導致多名車主投訴。江蘇南京律師崔武在上周四（16日）因ETC收費站不顯示收費金額，向法院提交起訴書，對江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司（下稱被告）提起訴訟。

崔武周日（19日）接受內媒記者採訪，表示在去年使用ETC時均通行順暢，「感覺到電子訊息時代的便捷」。未料至今年1月1號新規上路，每次在公路上通行時，沒有顯示收費金額和自己帳戶的餘額。

他認為，依據有關法例消費者有權知悉其購買、使用的商品或服務的真實情況，並向經營者要求提供價格等內容。據此，崔武認為被告侵犯其知情權，要求被告「停止侵權」，指出不告知的行為等同不尊重消費者人格。要求法院判令被告立即做出整改，使原告每次通過收費站時能從電子顯示屏獲知具體收費資訊。

對於ETC持續發生問題引發不滿，交通運輸部公路局局長吳德金上周五（17日）在例行發布會上曾表示，系統正在更新及切換初期，容易導致上述問題發生。當局已部署技術方案落實短訊推送和APP查詢工作，保障公眾及時獲知通行費額，亦將研究制訂費用顯示的技術方案。