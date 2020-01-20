2菜刀從高空墮下　女途人「差一步」就被擊中

高空擲物事件在內地不時發生。家住福建泉州市的王女士與閨密上周六（18日）途經洛江嘉琳屋苑時，2把菜刀突然從高空墮下，險些擊中王女士及閨密。王女士事後心有餘悸，表示︰「閨密當時在看手機走得慢，要是再往前走一步，就被菜刀砸中了。」該屋苑業主得悉事件後十分憤怒，紛紛要求警方捉拿肇事者。

事發當晚9時許，王女士憶述，她和閨密當時從屋苑1樓停車場走出來，突然聽到「哐」一聲，一把鋒利的菜刀從閨密面前掉了下來。正當兩人驚魂未定之時，另一把菜刀掉落王女士面前約2米遠的地上，兩人連忙報警求助。警員事後在現場展開調查，並拾走菜刀作檢驗，暫未有人被捕。

有業主透露，涉事菜刀是一名業主準備殺鴨子之用，沒想到意外掉下來了，惟有關說法未經警方證實。另有業主表示，該屋苑已非首次發生高空墮物事件，去年7月時，就曾在9天內發生2宗「掉磚頭」，一次差點擊中業主，另一次則掉到游泳池旁邊。

不少業主要求物業公司加強管控，包括加裝閉路電視等；惟物業公司回應指，自去年發生「掉磚頭」事件後，該公司已曾2次提出安裝監控系統，但至今仍未獲三分二的業主同意，令有關建議未能實行。