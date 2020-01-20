高尚住宅僅開1層停車場　發展商：升級施工中

廣東深圳有住戶近日反映，屋苑部分停車場拒絕開放供業主使用，發展商因延遲交樓許諾的補償款遲遲未收到、銷售時承諾的隔音屏未兌現等。發展商回應指，補償金將逐一發放，停車場因整改升級暫無法開放，將積極與有關部門及業主溝通解決問題。

涉事屋苑位於福田香蜜湖片區，為高尚住宅項目，二手樓價至少900萬元人民幣（約1036萬港元）。有業主透露，屋苑原定2017年12月交樓，最終延至2018年12月才能入伙。發展商承諾補償款會按月或季度給業主，並於去年12月31日前全部發放，惟大部業主仍未收到。屋苑有3層高停車場，但至今只開放一層供業主使用，與銷售時承諾的1比2車位配比不符，另發展商在樓盤銷售時承諾修建隔音屏，減少廣深高速的噪音污染，惟現時仍未見開工迹象。

發展商表示，上周五（17日）已結清提交了銀行帳號及確認書的業主的剩餘補償金，由於另外2層停車場正進行消防隱患排查整改和停車場智能化升級工程施工，所以無法對外開放使用，重申已開放的樓層免費供業主停放車輛，可滿足屋苑現有停車數量需求。另針對隔音屏一事，因有關工程位置的使用權屬範圍的邊界線，相關設施、配套等存在不確定風險，最終需以政府規劃審批為準，公司將與政府相關單位保持溝通。