警繳1118萬港元緬甸冰毒拘26人　銷河南浙江多地

各地政府繼續聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團。內地媒體周一（20日）報道，山東菏澤市警方破獲一宗公安部督辦的跨境販毒案，搗破兩個在緬甸的毒品存放及提煉點，拘捕26人，共繳獲2.6公斤冰毒，估計市值1118萬港元。

菏澤市鉅野縣公安局日前調查一宗吸毒案時，發現他們的毒品來自鄆城縣男子李某，李在東營、濟寧等地有多名下家，但他非常小心，交易時從來不會露面，而是讓買家到指定地點自行取貨。警方經過長時間部署，掌握李某的活動規律，將他與另外3名疑犯拘捕。

從4人口供中得知，他們從一名身在緬甸的趙姓男子入貨，後者以僱傭軍軍官的身份作掩護，將冰毒化成水混在泥巴中，偽裝後郵寄到國內，再交由國內的毒販或同黨提煉，他部分同黨為了避開警匪的線眼，甚至假裝經營養雞場，事實上卻是專門提煉冰毒的工場。

警方在曹縣拘捕多名負責提煉及銷售冰毒的疑犯，另派出專案組多次前往雲南守候，趁趙某偷渡邊境時將其制服。趙某等人長期向山東、河南、浙江、重慶等7個省市供應毒品，截至破案時已販賣145公斤冰毒，相信本次徹底摧毀該條橫跨國內外的運毒通道。

今次是過去440日第89宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、新西蘭、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。粵港澳的掃毒除黑行動陸續有來！據知中央一早已統一部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動，身兼國務委員的公安部部長趙克志前年4月已親自南下深圳主持會議。分析指，中央政法高層南下高調督導打黑，有震懾粵港澳黑幫犯罪集團的作用，並為粵港澳大灣區「洗太平地」。除此之外，趙克志早前亦到訪緬甸、柬埔寨和老撾，以加強合作打擊由黑幫操控的霹靂可卡因跨國犯罪活動。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。「上海仔」主要從事的勾當是一條龍由生產到販賣毒品，毒品主要供應香港、澳門、珠海、深圳、廣州、韓國及日本等地的毒品市場。他因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在警方執法前均可聞風先遁。最近，執法部門連番搗破涉及和勝和的毒品案，不排除有人「走佬」後，瘋狂出貨。