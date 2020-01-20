醫鬧再起釀4傷　1醫生後腦手臂被斬

內地近日接連發生多宗醫鬧事件，並有醫務人員遭患者家屬施暴而傷亡，其中以去年北京民航總醫院的患者家屬孫文斌斬殺醫生案最為轟動。孫文斌判死後，其95歲的老母親，被轉院至首都醫科大學附屬北京朝陽醫院（下稱朝陽醫院）。朝陽醫院周一（20日）亦有醫生被襲擊，3名醫護人員受傷，其中一名陶姓醫生情況嚴重，正在醫院搶救。目前，施襲者已被警方刑拘，市公安、市衞健委、市醫院管理中心等多部門介入調查。

事發於當日下午2時左右，在朝陽醫院的門診樓眼科診室內，一名崔姓男子手持菜刀，將多名醫護人員砍傷，其中陶姓醫生後腦和手臂中刀，傷勢嚴重，經搶救無生命危險；另一名帶孩子看病的母親，亦被誤傷。事發後，警方趕到現場，將現場封鎖，並與醫院保安制服涉嫌斬人的崔男。

由當時目擊事件的網民拍攝的影片畫面可見，診症室地面滿布血漬，血漬一直延續至走廊上。一名醫生正接受警員詢問，大堂附近拉封鎖線，並有警員把守，現場依然有病人求診。

據了解，去年平安夜（12月24日）北京民航總醫院一名病人的家屬孫文斌，一方面拒絕一切治療，一方面無法接受老母親會隨時死亡的病情變化，遷怒主治醫生楊文，將她殘忍殺害。隨後北京市第三中級法院在距離案發僅23天後，將孫文斌以故意殺人罪判死。