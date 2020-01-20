武漢肺炎：新確診兩例　市衞健委排查防治工作

湖北武漢爆發新型冠狀病毒感染肺炎疫情，引來全國關注。北京市衞健委周一（20日）通報，新確診兩宗感染個案，患者均曾到武漢旅遊，另有44名密切接觸者正接受醫學觀察，未出現發燒等異常症狀。北京市衞健委隨即開展新型冠狀病毒感染的肺炎防治工作，排查各醫院收治患者中是否涉及武漢肺炎。

通報顯示，兩名確診患者已在規定的醫院接受隔離治療，目前無出現呼吸道症狀，病情穩定。市衞健委正加強收集訊息，有關負責人表示，由衞生、宣傳、網信、公安、交通、市場、醫保、藥監等部門組成防治武漢肺炎工作領導小組，各級醫療機構加強對預檢分診和不明原因肺炎病例排查工作。

市衞健委另發布全市89間設有發燒門診的醫療機構名單和發熱患者就診指南，引導患者求醫，減少交叉感染。北京大學醫學部免疫學教授王月丹表示，大陸確診病例急增，說明已不屬於有限傳染階段，「人傳人的可能性還是非常大」。

另外，台灣為防控武漢肺炎，周一成立三級中央流行疫情指揮中心，由衞福部疾管署署長周志浩擔任指揮官，檢測外科口罩等資源，未來將有5間醫院具備檢測武漢肺炎的工具，9間醫院提供104個床位等。