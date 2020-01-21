孟晚舟引渡審訊開庭　辯方質疑「雙重犯罪」原則

加拿大政府2018年應美國要求，拘捕過境的中國科技巨企華為太子女孟晚舟。她的首階段引渡審訊周一（20日）在溫哥華的卑詩省最高法院開庭，審理其控罪是否在美國及加拿大構成「雙重犯罪」。孟的代表律師表示，此案是基於美國指控其當事人違反伊朗制裁令，但加拿大並無制裁伊朗；當局卻把案件包裝為欺詐。當地傳媒認為，任何一方輸掉審訊都有可能上訴，意味案件或再拖多一段長時間。

審訊開始前有大批傳媒到場，準備入場聽審。法院外則有人舉牌，促請政府釋放孟晚舟。孟晚舟其後到場，她身穿有白色波點的黑色長裙，向在場傳媒揮手，面帶笑容步入法院，其丈夫劉曉棕亦有出席旁聽。

外媒指，審訊時孟晚舟坐於防彈的犯人欄，有約150人旁聽。孟的代表律師佩克（Richard Peck）在庭上指，孟晚舟能否被引渡到美國的核心問題是她有否「雙重犯罪」，他問：「若美國沒有制裁（伊朗）的法律，我們會在這裡嗎？答案是不。」他又指，「雙重犯罪」在一般案件沒有爭議，但這案是基於違反美國制裁令的指控，而加拿大沒有同類制裁。他還說，美國把案件說成是針對銀行的欺詐案，只是一種詭計，真相是違反制裁才是指控的重心，更指美國有執行伊朗制裁令的全球利益。

孟晚舟的引渡聆訊料分兩階段進行，首階段處理孟晚舟被美國起訴的欺詐罪是否於美國及加拿大構成「雙重犯罪」，周一是首階段審訊的首場庭審，預料持續4日；孟晚舟一方將於4月底開始舉證。第二階段審訊則於6月開始，處理加拿大邊境部門、加拿大皇家騎警及美國聯邦調查局，在孟晚舟正式被捕前的搜證行為，涉侵犯其權利一案。

在開庭的同時，華為加拿大分公司發表聲明，指相信加拿大的司法系統，能證明孟晚舟無罪；另提到華為支持孟晚舟爭取正義及自由，希望她能盡早與家人、同事及朋友團聚。

加拿大副總理兼跨政府事務部長方慧蘭強調，加國是法治國家，會兌現對引渡條約的承諾。當地傳媒認為，若法官認同孟晚舟一方的觀點，加國政府可能上訴。相反，假如孟晚舟輸掉引渡審訊，她也有可能上訴至加拿大最高法院。