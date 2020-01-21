武漢肺炎：市場周邊商舖繼續營業　市民唔戴口罩

內媒記者周一（20日）走訪湖北武漢，前往最先爆發新型冠狀病毒肺炎的華南海鮮批發市場，發現周邊店舖大多正常營業，但商戶、往來的市民都幾乎不戴口罩。一名在市場對面影印店工作的員工稱，肺炎爆發後他喝了板藍根，但沒有打算佩戴口罩，因為「對自己的抵抗力比較有信心」。

多名保安在華南海鮮批發市場24小時當值看守，禁止任何人進出。附近的店東表示，時常有疾控部門人員入內消毒，市場休業後不少商戶把海鮮貨品遺留在內，部分已經被處理。附近居民稱，近期寓所的電梯經常消毒，不時嗅到消毒藥水的味道，海鮮市場關閉後，路面污水橫流的環境有所改善。但內媒記者發現，多數居民沒有戴口罩。

在武漢的高鐵站，東西兩個進站口旁邊已搭起用作檢疫的臨時帳篷，進站乘客需在安檢處以紅外線測溫儀量體溫，若體溫偏高，會帶至帳篷中進行進一步檢查。武漢市政府負責人表示，除了高鐵站之外，當地機場、火車站、長途巴士站及客運碼頭，均在本月14日起採取了同樣的安排。對出現發燒的旅客須接受登記，防疫人員會向他們發放口罩，並幫他們辦理退票。

武漢協和醫院人滿為患，在發熱門診等候檢查的市民平均達50人，從門診排到外面行人路，同時量體溫的人維持在2到3人；旁邊打吊針的輸液室，也有20多人在排隊。在內工作的醫生均穿著全封閉式的防護服，連帶封閉式頭罩和膠靴。而集中收治肺炎患者的金銀潭醫院則繼續禁止外界探訪，醫院大廳卻空蕩蕩，接近無人排隊。

醫院附近藥房的生意也倍增，搶購抗病毒處方藥物奧司他韋（即特敏福）的市民絡繹不絕，有藥房甚至不看處方，直接向市民出售。記者登記姓名及聯絡電話後，就成功買到5盒。口罩缺貨情況仍然嚴重，有店主稱之前採購的口罩賣光後，一直都進不到貨。