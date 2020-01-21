武漢肺炎：「毒王」或已出現　世衞指無持續人傳人　

世界衞生組織周二（21日）表示，目前有證據表明武漢的新型冠狀病毒肺炎會有限度人傳人，惟尚無明確證據表明會持續人傳人。香港大學公共衞生學院副教授朱華晨接受內媒採訪時指，有醫護人員中招可視為超級傳播者（俗稱「毒王」）或已出現，倘出現家庭聚集性病例、醫院感染或社區爆發，要高度懷疑人傳人可能性。

世衞發言人亞沙雷維奇（Tarik Jasarevic）指出，近日不斷有確診或疑似新病例，其實是衞生部門加強對呼吸道疾病患者的搜索和檢測，預計未來幾天或幾周內仍會報告更多新增個案。他強調，中國已在病毒防控方面取得進展，快速查明病原體和共享病毒基因序列，令其他國家能快速診斷潛在的新病例。

「人傳人」是指人類在接觸患者的體液後被感染，持續人傳人則意味病毒在人群中大範圍傳播，而現時僅有證據表明存在有限人傳人的情況。目前新型冠狀病毒的來源、傳播方式、臨床特徵及擴散程度仍無明確結論，世衞正與中國、泰國、日本等有關部門合作，密切監測相關問題。

對於疫情是否有持續人傳人迹象，朱華晨解釋，有限度人傳人是指病毒傳1、2代就斷，不會繼續傳開；相反，不斷有人被傳染就是持續人傳人，目前未見有明顯呈級數增長的病毒傳播鏈條。她指出，武漢日前有多名醫護人員受感染，超級傳播者可能已出現，惟未能排除是否醫護間互傳。若作為「二代感染者」的醫護人員再感染其他人，則要關注持續人傳人的可能性。