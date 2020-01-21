武漢肺炎：中央政法委刊文　刻意瞞報將成千古罪人

湖北武漢新型冠狀病毒肺炎在農曆新年前夕來勢洶洶，多個省市均有確診病例，坊間質疑有否存在疏忽或故意瞞報。中央政法委微信公眾號「長安劍」周二（21日）開腔談及防控工作，強調只有準確、及時公布相關信息，才能有效展開防控，把面子看得比民眾利益重的政客將是國家的千古罪人；為了一己之利刻意瞞報遲報，將釘在歷史的恥辱柱上。

「長安劍」的文章指，本次肺炎疫情讓許多人聯想到2003年的SARS疫情，但中國政府沒有重走當年SARS信息公布披露的那條老路。從上月首次公布疫情至今，21天時間內，僅武漢市衞健委發布的各類情況通報就有14次，信息公開力度不可謂不大。各個部門的行動也相繼展開，各項防控措施正在全面落實，防控疫情的相關知識正通過報紙、電視、互聯網向全社會普及。

文章強調，及時準備確權威地公布疫情相關的所有訊息，是防止疫情外溢的非物理理隔離手段，消弭公眾心理恐慌，訊息公開永遠是最好的試劑。只有公開訊息，才能引起公眾重視，防控工作才能展開手腳，自欺欺人只會讓疫情愈演愈烈，令一場原本可控的天災，變成付出巨大代價的人禍。

官媒刊文指，自SARS爆發以來，中國已積累了大量疾控經驗，有能力控制這次疫情的擴散和危害程度，社會完全無必要對肺炎形成集體慌張。而在這個社交媒體流行的時代，非官方的信息一直在互聯網上傳播，政府即使有心隱瞞疫情信息，也沒有足夠條件。