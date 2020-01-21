憂海空軍失優勢　台陸軍聯兵營將成軍

兩岸關係劍拔弩張之際，台灣陸軍7個打擊旅將於本年4月完成「聯合兵種營」編制，以混合兵種組成營級作戰單位，並在年度漢光演習中亮相。有台軍方官員透露，一旦兩岸爆發軍事衝突，海空軍將在防衞作戰中失去優勢，只能倚靠陸軍聯兵營發揮獨立作戰的作用。

報道指，美軍的聯兵營及大陸解放軍的「合成營」已編成多時，台陸軍內部也在多年前提出倡議，並在國防部長嚴德發任內拍板。聯兵營先由陸軍586旅作實驗編裝，其後擴及至裝甲542旅、564旅及584旅，以及機步269旅、234旅、333旅及關渡指揮部。這是台灣陸軍廢除「師」改成聯兵旅後，最大的一次編制變革

新編成的聯兵營除建制的步兵、炮兵及裝甲兵外，新增迫擊炮排、反裝甲導彈排、刺針導彈排、狙擊組等火力支援連，以及裝備無人機的偵搜排。營本部則增加海軍、空軍、陸航的聯絡官及無人機航拍照片分析官，陸軍亦會派人至海、空軍受訓。

台軍方官員指出，聯兵營的概念是落實以營為基本戰術單位，把許多戰時配屬各營的反裝甲、偵察、醫療急救等單位，直接編入各營，以提升獨立作戰、快速應變及全方位打擊目標能力。另有軍方官員透露，聯兵營是完整的地面戰鬥單位，一旦台海有事，聯兵營仍可獨立戰鬥，陸軍以後打仗只能靠自己，不能再寄望海空軍支援。

裝甲564旅的聯兵營在春節加強戰備演練時已小試身手，模擬反機降作戰，實施縮短距離的「實兵對抗」演練，並展示聯合指揮、防空作戰、戰場偵察、聯合火力打擊及火力追擊等項目，以顯示聯兵營獨立遂行聯合作戰能力。