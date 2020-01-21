孟宏偉為周永康舊部　妻兒獲法國政治庇護

孟宏偉曾是前中央政治局常委，前中央政法委書記周永康舊部，2004年4月升任公安部副部長，亦曾任國家海洋局副局長和海警局局長等職，2016年成為首位來自中國的國際刑警組織主席，卻於2018年回中國後失蹤，其後證實被捕。孟宏偉妻子一直指丈夫遭政治迫害，而她與兩名兒子去年1月向法國政府申請政治庇護，同年5月獲批。

1953年出生的孟宏偉，前年9月由法國返回中國後與家人失聯。其後中紀委通報稱，孟因涉違法問題受查，國際刑警組織亦宣布孟已在2018年10月7日辭職。去年3月，中紀委國家監委指孟宏偉公權私用，濫權妄為，肆意揮霍國家資財，滿足家庭奢靡生活，家風敗壞，故決定給予其開除黨籍及公職處分。去年4月，最高人民檢察院指孟宏偉被批准逮捕。案件去年6月於天津市第一中級人民法院開庭審理，孟被控受賄1446萬多元人民幣（約1670萬港元），他當庭認罪。

孟宏偉返國被扣查後，其妻子一直與其兩名年幼兒子留在法國尋求庇護，並向外媒稱丈夫遭「政治迫害」，更向里昂法院提出訴訟，指有組織企圖將其綁架。她曾多次接受外媒訪問，指中國未能就丈夫的案件提供任何證據，並指摘北京當局出於政治原因捏造了針對其丈夫的「虛假案件」。她指若非法國保護，「我早便被殺了」。