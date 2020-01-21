武漢肺炎：網傳野味店價目表惹質疑　市場封鎖前仍有售

湖北武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，且疫情嚴重，更有擴散迹象。有網民近日爆出一份疑似疫源華南海鮮市場一間野味店的價目表，經營販賣的活野味達42種，引起討論。另內媒體發現，涉事疫情出現後，市場在封鎖前仍有商舖暗售野味。

價目表顯示，其商舖位於海鮮市場東區，招牌名為「大眾畜牧業味」，其經營範圍為蜈蚣、山竹鼠、果子貍、狼、鹿等野生動物，種類繁多，明碼實價，且能送貨上門。海鮮市場一名女檔主表示，該野味店平時主要賣正常的牛羊肉，但同時有野味在售，直至市場被封鎖前，該野味店都在正常營運。

公開資料顯示，華南海鮮市場內，設有合法售賣野生動物攤位。中國野生動物保護協會一名工作人員表示，只要向工商行政管理部門申請登記，取得相關野生動物經營許可，即使是暹羅鱷、虎紋蛙等人工繁育技術成熟的重點保護野生動物，也可以出售、購買。

內媒在華南海鮮市場封鎖前，曾暗訪市場，發現很多野味店已經關閉，但發現一間賣家禽的店舖，店內有鐵籠困着多隻兔子。起初店家表示兔子是不賣的，只給自己吃。但隨後店內一名女子表示，有幾隻剛宰的兔子可以每公斤36元人民幣（約41.2港元）出售，隨後記者還發現店內仍有其他動物，被暗中售賣給熟客。

另外，河南省市場監管局周二（21日）公布《河南省市場監督管理局立關於立即禁止市場銷售活禽的緊急通知》，要求各縣(市、區)市場監督管理局、食品藥品監督管理局全面對農貿市場，進行排查。嚴禁農貿市場銷售及現場宰殺活禽，同時相關經營者立即停止營業，否則一律法辦。相關部門需要由周三（22日）開始（包括節假日），每日上午9時前，需匯報前一天市場銷售、宰殺活禽的整治情況。