煙花廠爆炸瞞報死傷　39公職企業人員被問責

湖南瀏陽市上月初有煙花廠爆炸，釀成多人死傷，官方更揭發市政府隱瞞死傷數字。省紀委省監委周二（21日）通報，在事故中負有直接責任、監管責任、領導責任的有關人員，已被該省有關部門給予嚴肅追責和懲處。其中，29名公職人員被追責問責，10名企業工作人員被採取刑事強制措施。

據報，29名公職人員分別來自省應急廳、長沙市、瀏陽市和澄潭江鎮，其中對組織、實施謊報、涉嫌嚴重違紀違法的劉法裕、王義勇等5名公職人員立案調查，並採取留置措施；違規轉移藏匿遇難者遺體的澄潭江鎮副鎮長劉守龍等4人，及在爆炸事故負有領導責任，對謊報事件失察的瀏陽市應急管理局黨組副書記、局長熊湘東等4人分別給予撤銷黨內職務、政務撤職處分。

在爆炸事故及謊報事件中失職失責失察、負有領導責任的瀏陽市委副書記、市長吳新偉給予政務記大過處分；長沙市委常委、瀏陽市委書記黎春秋黨內警告處分；長沙市委常委、常務副市長夏建平誡勉；省應急管理廳副巡視員龔偉兵等人給予問責處理。省公安機關又以涉嫌重大安全責任事故罪對涉事的碧溪公司實際控制人陳發學等10人採取刑事強制措施。

事發於上月4日，瀏陽市碧溪煙花製造有限公司有廠房爆炸，官方當日公布死傷數字為7死13傷。惟省人民政府調查發現，另有6人在意外中罹難，事故實際造成13死17傷，直接經濟損失1944.6萬元人民幣（約2233萬港元）。湖南省政府及瀏陽市政府相關人員事後被約談。