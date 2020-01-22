警破冒牌手錶案拘11人　繳大量假貨及零件

上海楊浦區警方周二（21日）宣布查破一宗跨省製售冒牌手錶案，拘捕11名疑犯，繳獲1400隻假錶及3萬多件零件。該批假貨售價僅為正貨的30%左右，因此在市場上受到追捧，令正貨的銷量暴跌。假貨為了節省成本，使用的都是劣質材料，長期佩戴下可能對人體有害。

警方上月初接到報案，上海錶業有限公司負責人稱他們旗下一款「網紅」手錶銷量出現異常，該款手錶每月平均賣出2000多隻，但公司在「雙11」加大促銷力度後，銷量竟不升反降。根據以往的銷售經驗，他們懷疑可能存在侵犯知識產權的違法行為。

警方在網購平台田上發現多間出款類似手錶的店舖，其售價明顯低於官方定價，且未獲得代理權。在市公安局經偵總隊協助下，警方扣查多名網店店主，順藤摸瓜地拘捕藏身在浙江溫家的貨主張某，並查明張某當地自設製錶工場，長期用回收的機芯製造冒牌手錶。

「此次高仿在外觀上非常難以和正品區分。」上海鐘錶鑑定專家指，本次的假貨和正貨主要是材料優劣程度、精準度的分別，假貨的鍍層十分薄，長期佩戴後可能導致在皮膚上脫色變黑，對健康有害無益。