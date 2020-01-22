警破虛開發票案拘14人　涉案57億人民幣

福建晉江市公安局周二（21日）公布，該局近日破獲一宗特大虛開發票案，搗破27個窩點，拘捕14名疑犯，凍結個人銀行帳戶300多個，涉案金額高達50餘億元（人民幣，下同，約57億港元）。

去年，晉江市公安局根據稅務機關提供的虛開騙稅線索，成立專案組，聯合相關部門，對涉稅犯罪線索開展集中研判，通過深挖，發現了一個職業化虛開、騙稅、貨代、地下錢莊、會計公司等特大犯罪團夥。專案組立即開展兩次收網行動，搗毀窩點、抓獲犯罪嫌疑人，並查扣相關涉案物品。

晉江市公安局經偵大隊吳警官指出，該犯罪團夥自2015年以來，通過在江蘇註冊10多間空殼公司，在泉州註冊40多間服裝、進出口公司，在沒有真實貨物交易的情況下，讓會計公司操作虛開增值稅專用發票，並通過向不法貨代公司，利用地下錢莊購買外匯等大肆進行犯罪活動，非法牟取暴利。

經查發現，該案涉及騙取出口退稅、虛開增值稅專用發票、非法經營地下錢莊等多種犯罪行為，向全國14個省市共430多間企業虛開增值稅專用發票數萬份，用以騙取國家出口退稅補貼，騙取出口退稅額高達2億餘元（2.2億港元）。