藉「驅魔」等名義虐死信徒　邪教組織10成員被訴

台灣61歲女子林欣月自稱「聖師」，早年更招募信徒成立暴力宗教犯罪集團。去年3月她在大陸將方姓女信徒毆死，並以驅魔為由虐毆不服指示的信徒，共導致1死14傷。台中地檢署周二（21日）依《組織犯罪防制條例》、傷害致死及重傷等罪將林女及幹部共10人起訴，並求處重刑。

2008年，林欣月成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」暴力宗教犯罪集團，於南投縣國姓鄉設道場，以「聖師」自居，並有「長老」、「三才」等幹部輔助。自2012年間開始，她便以「借竅驅魔」為名，對不服從指令、想脫離組織的信徒施以毆打凌虐。

去年3月，林率26歲的方女等信眾到廣西南寧道場，期間對不想前往、拖延辦理台胞證者拳打腳踢，其中一名70歲女信徒更因被指偷窺資料而遭打致雙眼失明。當一行人抵達大陸後，方女因不認同林女做法，隨即被林的幹部痛毆慘死。

林欣月等人事後回台，並要求陳姓女幹部頂罪遭拒後，林竟命令陳女的親生女兒痛打母親，更打到腦震盪才停手。去年8月，台中警方在國姓鄉的道場查獲棍棒、電腦等證物，救出多名信徒，並查扣約30段打人影片，以及900多萬元新台幣（約236.8萬港元）現金。

至同年9月25日，台灣刑事局終於宣布偵破該暴力邪教組織，警方指，該邪教信徒已被徹底洗腦，他們接受查問時，即使被打到遍體鱗傷，仍對林欣月堅信不疑，堅稱是「自己打自己」。