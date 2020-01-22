武漢肺炎：商家被揭發「災難財」　網購口罩加價3.5倍

面對湖北武漢肺炎疫情持續蔓延至多個省市，內地不少民眾會戴口罩防範，使口罩一時間熱銷。部分電商商家近日被揭發「災難財」，故意推高口罩價格謀取暴利，一小時內加價可達逾3.5倍，10個口罩運費便高達500元（人民幣，下同，約572港元）。

來自河南的網民王小姐周二（21日）表示，她下午4時36分於某電商平台看到一款醫用外科口罩，每盒20份，價格17元（約19港元），遂購買了兩盒。然而不到一小時，當她再次打開網站時，卻驚見口罩變為每盒60元（約68港元）。不少網民亦紛紛反映遇上相同情況，「一晃神就60了」。

即使是實體藥店，也出現了口罩加價的現象，如廣東雲浮一名網民指其周二下午4時15分在雲城區一藥店購買了一盒共50份的醫用外科口罩，不過卻花了足足150元（約171港元），「這種口罩平常一盒只賣20元（約23港元）」。此外，由於春節期間不少物流停運，部分電商平台的運費亦上漲，其中某平台一款名為「棉花朵朵」的口罩運費更達500元。

對此，廣東省市場監管局已在周一（20日）下發通知，要求全省市場監管部門重點關注涉及防控肺炎相關醫療用品、藥品的輿情和價格動態，從速查處各種哄抬價格、囤積居奇、價格欺詐等行為。電商平台「淘寶」亦在翌日發出公告，要求平台上所有口罩絕不允許加價，並稱已啟動官方專項補貼，保證消費者可買到價格合適的正品口罩。