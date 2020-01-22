武漢肺炎：國家衞健委警告疫情或進一步擴散

針對湖北武漢肺炎擴散多地，官媒周二（21日）報道，國家衞健委會進一步加大疫情防控工作力度，強化應對處置措施，對重症病例實行「一人一案」應對，盡最大努力減少重症和死亡。同時，有專家研判認為，病毒存在變異的可能，疫情存在進一步擴散的風險。

當局會將疫情納入法定傳染病乙類（如傳染性非典型肺炎等）管理，並牽頭建立共涉32個部門的肺炎疫情聯防聯控工作機制，下設疫情防控、醫療救治、科研攻關、宣傳、外事、後勤保障、前方工作等工作組。

疫情監測報告工作亦會強化，自周二（21日）起國家衞健委每日匯總發布全國各省份確診病例數據，另會指導武漢制訂完善病例診治、應急監測等技術方案，派駐國家級醫療專家指導醫療救治工作，對重症病例實行「一人一案」；加大疫情防控科研攻關力度，盡快查明傳染來源、傳播途徑，做好應對疫情變化的技術準備。

當局亦會繼續就疫情信息主動加強與世界衞生組織、有關國家和港澳台地區的溝通，並部署全國衞生健康系統加強值班值守，嚴格落實春運期間的防控措施。

專家認為，病例已出現人傳人和醫務人員感染，存在一定範圍的社區傳播，病毒亦存在變異的可能，故下一步將在武漢進一步強化疫情控制措施，分別把好「入口關」及「出口關」，嚴格落實市場監管和野生動物管控，以及機場、火車站、汽車站、碼頭等體溫篩檢，全力遏制疫情進一步傳播擴散。