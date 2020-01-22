武漢肺炎：德學者稱嚴重程度不如沙士　未來數周是關鍵

武漢肺炎已在內地多個省市擴散，周邊國家及地區亦陸續出現病例。德國權威病毒學者德羅斯騰（Prof. Dr. Christian Drosten）周三（22日）指，今次疫情應不會比沙士嚴重，未來數周是防堵的關鍵期。但因時值春運的出行高峰，在時間上對防堵相當不利，北京需在短時間內權衡造成民眾生活不便，以及全球責任感之間的得失。

對於有輿論指中國政府正在隱瞞疫情，德羅斯騰稱，從DNA序列來看本次的是一種新型病毒，可見中國沒有隱瞞，否則從序列中可看得出來，他認為中國有能力阻止病毒傳播。但他同時承認，新型冠狀病毒肺炎的確診病例還不算多，難以預測疫情將來擴散的程度。

南韓嘉泉大學吉醫院感染內科教授嚴重植指，俗稱「新沙士」的中東呼吸綜合症的基本再生數（一個病人在平均患病周期內傳染的人數）為0.4至0.9名，而沙士則為4名，估計本次新病毒的傳播力介於上述兩者之間。日本長崎大學學者北里海雄則指，隨着更多的患者康復出院，最佳的治療藥物及方案將會浮出水面，不排除既有的藥物有療效。