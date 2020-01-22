武漢肺炎：記者採訪隔離病房　穿7層保護衣

湖北武漢是肺炎疫情發源地，市政府日前公布發燒門診醫療機構和定點救治醫療機構的名單。官媒記者近日特別獲准進入包括金銀潭醫院在內的3家醫院的隔離病房和發燒門診，了解醫護人員工作的情況，發現醫護人員除須要穿上7層防護衣，下班後更要在醫院內簡單隔離。

進入金銀潭醫院的重症監護隔離病房前，記者先穿上隔離服、鞋套，戴上手套、口罩，如果要進入病房，更要戴上厚的N95口罩。之後穿過一道玻璃門，來到潛在污染區，醫護人員要經過空氣過濾、紫外線消毒，才能進入重症病房。患者在這裏除接受治療和護理，相關情況亦會記錄，醫護人員每4小時換班一次。

而在華中科技大學同濟醫院的發燒門診部，隨着病例增加，醫院除擴充具有防護條件的病房共5層用作門診，醫護人員亦從隔離衣服到鞋套、護目鏡、手套以及口罩、帽子，裏裏外外一共穿了7層，目的是盡量不讓皮膚暴露在空氣當中。醫院副院長劉爭表示，發燒門診的醫生通常每班工作8小時，確保醫生休息充足。

至於華中科技大學協和醫院，在疫情發生後為優化就診流程，將發燒門診部的面積擴大了5倍，原本是骨科門診和專科門診的診療室，如含都用作發燒門診。前往該院的患者，先經過咽部取樣後，假如測出來只是普通的甲型和乙型流感或普通肺部感染，醫生會開藥或輸液治療。如果無法檢測出患病原因，患者便要接受電腦掃描檢測形成完整病歷，再交給院內專家組作最終判定。

此外，早前網傳武漢一名高級自然教育專家徐大鵬與其妻子因感染武漢肺炎離世，及後原發文者澄清信息來源有誤，指兩人是肺部感染去世，但未確認是感染新型冠狀病毒。