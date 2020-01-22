武漢肺炎：官方承認局部爆發　嚴防死守控制疫情

武漢肺炎持續在國內蔓延，國家衞健委周三（22日）國務院召開新聞發布會，公布確診人數及防控措施。衞健委副主任李斌指，疫情已在武漢局部爆發，要嚴防死守，把疫情控制在武漢。截至當日凌晨零時，國內13省區市累計確診病例440宗，死亡病例9宗，新增的3宗全數來自湖北。衞健委會加強與世界衞生組織、有關國家和港澳台地區的疫情信息溝通，定期邀請各方專家到武漢考察。

李斌表示，病例數量近日變化較大，與政府對病毒的認識不斷加深，向全國下發診斷試劑有一定關係。他指與確患病例有過密切接觸者，目前共追蹤到2197人，其中已解除醫學觀察的有765人，尚有1394人仍在接受醫學觀察。

衞健委按照中央指示，已制定7項防控措施，一是將該種肺炎納入法定傳染病乙類管理，採取甲類傳染病的預防、控制措施；二是嚴防死守，加強對疑似病例的排查，以及農貿市場監管和野生動物的管控，把疫情控制在武漢市內；三是全國落實疫情防控措施，做好監測、預檢分診及救治準備，在車站、機場、碼頭等重要場所進行消毒；四是全力救治患者，調配中西醫療和專家資源，派出專家長駐武漢，對重症病例實行「一人一案」。

五是做好信息發布和國際合作，及時透明發布疫情信息；六是加大疫情防控科研攻關，盡快查明傳染來源、傳播途徑，針對性地做好抗病毒藥物的研發和篩選；七是部署全國衞生健康系統加強值班值守，安排各級部門和單位調派人員，做好春節期間的值班。

此外，國家郵政局負責人表示，當局將啟動Ⅱ級應急響應，制定從湖北寄出包裹的安全防控方案，但同時保障春節期間的物流服務不會受阻。