武漢肺炎：醫院腦神經外科忽視病人染病　致14醫護中招

國家衞健委專家組組長鍾南山日前稱，武漢醫務人員與病人之間出現了相互傳染，湖北武漢市市長周先旺表示，華中科技大學附屬協和醫院出現的武漢肺炎交叉感染，不是在傳染科發生，而是腦神經外科。他又承認，事件反映相關人員一開始對該病毒的危害和傳播認識的等級不夠高。

周先旺周二（21日）接受內地官方電視台訪問時表示，事件起因是該醫院腦神經外科忽視了一名病人入院前感染種新型冠狀病毒，當病人做完手後後出現發燒症狀，其後，1名醫生和13名護士證實相繼被感染。

周先旺稱對事件感到非常痛心，又指事件給了一個深刻的教訓，就是防控要做到疏而不漏，對每一個細節、每一個環節都要做到嚴格防控。他又提到，春節將至，武漢500多萬的流動人口要出去，也有很多人要回武漢團圓、省親，這是一個很大的流動量。春節後將出現大規模返程，如果說控制不好，就會出現一個疫情爆發的高峰。

國家衞健委醫政醫管局負責人焦雅輝，周三（22日）在介紹疫情防控工作的發布會上也表示，醫務人員感染案例的出現，一方面為人傳人提供了證據，另一方面，也暴露出醫療機構在醫院感染防控這方面確實還存在薄弱環節。因此有需要修訂和完善醫務人員個人防護標準和規範，同時提出更嚴格的醫院感染防控措施，並對全國的醫務人員進行相關培訓。