武漢肺炎：衞健委官員傳上海探親確診　嘗試逃走被擒

最先爆發新型冠狀病毒肺炎的湖北武漢，目前確診病例佔了全國九成以上，市政府已呼籲市民不要離開當地。多個社交平台流傳消息，武漢市衞健委副主任劉慶香到上海與女兒過年，確診感染新病毒，輾轉躲避4個小時後落網及被強制隔離。政府人員曾向官媒記者證質劉染病的消息，惟市衞健委周三（22日）指，有關消息全屬謠言，要求網民不要傳播。

根據網傳說法，一名52歲的劉姓女子上周六（18日）從武漢坐火車到上海，兩日後出現發燒，到瑞金醫院接受檢查，證實患上新型冠狀病毒肺炎。由於無法找到劉某，黃浦區公安分局聯絡她的女兒，後者稱劉不願接受治療。警方查出劉某及其女兒在丹陽路、蒙自西路、天寶路及魯班路均擁有物業，經過一系列排查，終在天寶路一個屋苑將劉尋獲。

官媒記者曾分別致電湖北省衞健委、武漢市衞健委、上海市公安局黃浦分局求證，當中省衞健委的職員稱「有聽說她（劉慶香）感染新型冠狀病毒肺炎」，而另外兩者則拒絕回應。由於省衞健委的回應，加上網傳消息詳細列出所有物業的地址，網民認為消息真確。

武漢市衞健委回應，網上有關劉慶香的消息嚴重不實，今年55歲，只有兒子，沒有女兒，她自去年12月底以來一直堅守在肺炎防控的前線。另一家官媒也引述知情者指，劉近期沒有離開武漢，周三還到過當地農貿市場、醫院視察，批評散播謠言者是卑鄙小人。