男子協助重病父親自焚　一審獲判緩刑

福建三明市將樂縣男子陳貴平，去年因見父親病入膏肓，在對方懇求下助其自焚結束生命。將樂縣人民法院周三（22日）就該案一審宣判，法官認為陳貴平的行為已構成故意殺人罪，且違背了傳統的倫理道德，但並不等同與一般的故意殺人行為，在社會危害性上較小，加上陳有自首、悔罪的表現，決定判處他有期徒刑3年，緩期5年執行。

法院審理查明，今年48歲的陳貴平自幼與父親陳水興相依為命，23歲時與父一起出家，先後在省內多間寺廟修行。及至2008年，陳貴平攜同父親到將樂縣半嶺村的南華寺住廟。隨年齡增長，陳水興身體每況愈下，多次表明想自殺。去年4月他病情加重，連進食、大小便都有困難。同年5月7日，陳水興終不堪病痛折磨，下跪懇求陳貴平幫助其結束生命。

陳貴平迫於無奈，在經父親同意的情況下，將其載至另一間廢棄的寺廟，將買來的汽油澆在父親包裹的被褥上，然後離開現場，他父親隨即點火自焚。

法院認為，陳貴平本應對年老患病的父親悉心照顧，以緩解其病痛。當父親產生尋死念頭時，為人子亦應細心開導，而非盲目聽從，更不該從旁協助。鑑於陳貴平與受害者是父子關係，長期共同生活、關係融洽，陳在受害人強烈懇求下幫助他自殺，有別於其他的故意殺人犯罪，主觀惡性和社會危害性較小，犯罪情節較輕，故酌情作出上述判決。